Вечерний@Калининград: непризнание вины, отчеты без вопросов и судьба памятников

В Балтийском городском суде 13 мая началось исследование доказательств по делу бывшего главы администрации Балтийска Сергея Мельникова, обвиняемого в получении взятки от своего зама Максима Коваленко. Экс-сити-менеджер заявил, что не признает вину. «Я как в начале следствия, так и сейчас говорю, что действие, которое описано обвинением, не происходило, поэтому я себя виновным в совершении деяний, которые описаны, не признаю», — заявил Сергей Мельников. Максим Коваленко также сказал, что вину не признает. «Новый Калининград» продолжает следить за ходом дела.