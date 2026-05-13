Брижит Макрон прокомментировала версию о причине пощечины мужу

Первая леди Франции Брижит Макрон опровергла рассказ журналиста Paris Match Флориана Тардифа о причинах эпизода, во время которого она в мае 2025 года дала пощечину своему мужу, президенту Эммануэлю Макрону. Об этом в среду, 13 мая, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник, близкий к Брижит Макрон.
По данным журналистов, первая леди Франции «категорически опровергла» слова Тардифа еще в марте в разговоре с ним. Также она уточнила, что никогда не смотрит в мобильный телефон своего мужа. При этом журналист никогда не публиковал эту позицию конфликта, передает радиостанция.
Согласно версии Флориана Тардифа, Эммануэль Макрон получил пощечину от своей супруги из-за тайной переписки с иранской актрисой Гольшифте Фарахани. По его словам, первая леди Франции увидела сообщения мужа, которые «зашли довольно далеко».
Чтец по губам рассказала, что во время этого эпизода Брижит Макрон назвала супруга «жалким неудачником», ударила и попросила его не подходить к ней. Сразу после этого политик предложил жене руку, но та проигнорировала его жест и решила спуститься самостоятельно.