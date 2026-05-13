Движение поездов в Белгородской области восстановлено после схода электрички

В Белгородской области полностью восстановили движение поездов на перегоне, где утром произошел сход электропоезда. Об этом сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.
Движение на участке Разъезд 134 км — Томаровка временно приостанавливали в 09:24 по московскому времени из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия и схода одного вагона пригородного поезда.
Восстановительные работы железнодорожники полностью завершили в 21:15. На данный момент все железнодорожные составы курсируют в штатном режиме.
Ранее KP.RU писал, что в Белгородской области с рельсов сошел электропоезд. Как сообщил действующий на тот момент глава региона Вячеслав Гладков, причиной ЧП стало отсутствие полотна после детонации взрывного устройства. В поезде находились 15 человек, пострадала одна женщина — у нее рваная рана ноги и ушиб спины.