Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение поездов в Белгородской области восстановлено после схода электрички

Восстановительные работы железнодорожники полностью завершили в 21:15.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области полностью восстановили движение поездов на перегоне, где утром произошел сход электропоезда. Об этом сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

Движение на участке Разъезд 134 км — Томаровка временно приостанавливали в 09:24 по московскому времени из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия и схода одного вагона пригородного поезда.

Восстановительные работы железнодорожники полностью завершили в 21:15. На данный момент все железнодорожные составы курсируют в штатном режиме.

Ранее KP.RU писал, что в Белгородской области с рельсов сошел электропоезд. Как сообщил действующий на тот момент глава региона Вячеслав Гладков, причиной ЧП стало отсутствие полотна после детонации взрывного устройства. В поезде находились 15 человек, пострадала одна женщина — у нее рваная рана ноги и ушиб спины.