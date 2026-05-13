Врач Бондаренко рассказала о простых способах борьбы с аллергией на пыльцу

Сезон цветения растений для жителей средней полосы России часто оборачивается настоящим испытанием из-за поллиноза. Однако, по словам аллерголога Алены Бондаренко из Научно-исследовательского клинического института детства, справиться с недугом помогают не только лекарства, но и простые меры предосторожности в быту и питании.
По словам медика, основная цель в период обострения аллергии — минимизировать контакт с пыльцой. Специалист рекомендовала регулярно проводить влажную уборку дома, чтобы избавиться от осевшей пыльцы, а окна открывать только в безветренную вечернюю погоду или после дождя, когда концентрация аллергенов в воздухе снижается.
Для дополнительной защиты она посоветовала установить на окна специальные противопыльцевые сетки. Находясь на улице, стоит носить темные очки, прикрывать волосы, а также рассмотреть возможность использования назальных фильтров или респиратора. Вернувшись домой, крайне важно немедленно переодеться и принять душ, чтобы смыть осевшие аллергены.
— В период обострения стоит убрать из рациона мед, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, клубнику, орехи и любые растительные средства — они способны усиливать аллергическую реакцию. Кроме того, важно минимизировать контакт с другими потенциальными аллергенами, например, с животными, а также отказаться от курения и алкоголя, — передает слова Бондаренко сайт Министерства здравоохранения Московской области.
Чаще всего от неприятных симптомов поллиноза люди используют назальные капли, они помогают бороться с заложенностью. Однако при долгом использовании препараты способны вызывать сильное привыкание. Врач-дерматолог, косметолог, инфекционист, аккредитованный хирург, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», кому положено проведение вазотомии (процедура по уменьшению носовых раковин).