Чем известен врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева в среду, 13 мая.

Источник: Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева в среду, 13 мая.

Александр Шуваев родился 7 мая 1981 года в городе Новый Оскол Белгородской области.

Высшее образование получил в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, которое окончил в 2002 году.

Позднее завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ имени Фрунзе по программе подготовки высшего командного состава.

После окончания военного училища господин Шуваев поступил на службу в вооруженные силы России. Проходил службу в Омске и Ставрополе. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в вооруженном конфликте в Южной Осетии, а также в военной операции в Сирии.

В 2017 году Александр Шуваев был назначен командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле. С 2022 года принимал участие в специальной операции на Украине. За время службы получил звание генерал-майора.

В июне 2025 года господин Шуваев вошел во второй поток федеральной кадровой программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Программа считается аналогом «школы губернаторов» и направлена на подготовку участников СВО к работе в системе государственного управления.

Наставником Александра Шуваева в рамках программы был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. С января 2026 года господин Шуваев занимал пост замглавы Иркутской области, где курировал взаимодействие с силовыми структурами, а также отвечал за оказание помощи членам семей участников СВО.

Александр Шуваев удостоен звания Героя РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

