На Дону соотношение распроданности жилья к стройготовности составляет почти 80%

По словам господина Тимирева, анализируя рынок, они увидели два источника капитала для покупки жилья. Первый — это ипотека. «Она остается наиболее удобным для большинства покупателей источником средств на покупку недвижимости. Цифры это подтверждают. Например, доля сделок с ипотекой на рынке новостроек Ростовской области в январе-марте 2026 года составила 79% — на 25 п.п. выше показателей годом ранее. На вторичном рынке доля сделок с ипотекой в регионе в первом квартале составила 26% (+ 9 п. п. за год). Второй источник — альтернативные сделки. Речь о случаях, когда люди продают свое жилье для приобретения нового: продавцы также являются и покупателями. Иногда эти два источника используются в комбинации: люди продают существующее жилье, берут ипотеку на недостающую сумму, покупают квартиру», — пояснил эксперт.