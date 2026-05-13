Российский велогонщик Никита Шульченко выиграл многодневную гонку Tour of Luzon на Филиппинах.
Выступая за команду LCW UAECycle, российский спортсмен уверенно лидировал на протяжении всех 14 этапов и финишировал с результатом 41 час 11 минут 10 секунд.
Серебряным призёром стал француз Антуан Хьюби (+1 минута 34 секунды), бронзу завоевал представитель Сирии Юсеф Ибрахим Альрефай (+6 минут 45 секунд).
Команда LCW UAECycle заняла третье место в общем зачёте соревнований.
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.