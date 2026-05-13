Российский велогонщик Шульченко выиграл Tour of Luzon на Филиппинах

Российский велогонщик Никита Шульченко выиграл многодневную гонку Tour of Luzon на Филиппинах.

Источник: Аргументы и факты

Выступая за команду LCW UAECycle, российский спортсмен уверенно лидировал на протяжении всех 14 этапов и финишировал с результатом 41 час 11 минут 10 секунд.

Серебряным призёром стал француз Антуан Хьюби (+1 минута 34 секунды), бронзу завоевал представитель Сирии Юсеф Ибрахим Альрефай (+6 минут 45 секунд).

Команда LCW UAECycle заняла третье место в общем зачёте соревнований.

