Иосиф Пригожин высказался о банкротстве младшего сына Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ни он, ни его супруга, певица Валерия (Алла Перфилова) не вмешиваются в дела ее младшего сына Арсения Шульгина, которого они считают самостоятельным взрослым мужчиной. Недавно в Арбитражный суд Москвы поступили документы о признании молодого человека банкротом.
— Мы не участвуем в данном обсуждении и можем сказать только одно: это давний гражданско-правовой спор, Арсений сам на банкротство не подавал и банкротом не признан — сейчас заявление кредитора только рассматривается судом, поэтому никакой «сенсации» в этом нет, а процессуальные детали мы не комментируем, — передает слова Пригожина StarHit.
Ранее суд в Москве уже обязал Шульгина выплатить Березовскому долг по трем договорам займа, сумма которого, по данным СМИ, превышает 23 миллиона рублей.
Недавно Арбитражный суд Москвы получил от Федеральной налоговой службы по Кировской области заявление о признании предпринимателя Бари Алибасова — младшего банкротом. На счету сына продюсера и основателя группы «На-На» зафиксирован отрицательный баланс.