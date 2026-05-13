Шарапова объяснила отъезд Молчанова в Израиль перед смертью

13 мая стало известно о смерти легендарного ведущего программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Он ушел из жизни в Израиле, куда отправился за несколько недель до кончины. Телеведущая Арина Шарапова, много лет дружившая с Молчановым, рассказала «МК» об истинных причинах его отъезда.
Многие в России думают, что ведущий отправился в Израиль на лечение, однако ведущая опровергла эту версию. По ее словам, он отправился за границу по приглашению — читать лекции и участвовать в съемках русскоязычного телевизионного канала. Молчанова попросили поведать о его опыте на ТВ.
Однако вместо работы он две недели просидел в бомбоубежище из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом Шарапова подчеркнула, что главной причиной смерти коллеги стали не болезни, а потеря самых близких людей.
«Он не вынес этих потерь. И это, наверное, основная все-таки причина, почему его сегодня с нами нет», — сказала она, имея в виду уход из жизни сестры, жены и единственной дочери. Шарапова назвала Молчанова «человечищем» и «Владимиром Великолепным», отметив, что такого сочетания профессионализма и интеллекта на телевидении сегодня больше нет.
Ранее KP.RU писал, что о смерти Владимир Молчанова сообщил его друг, фотограф Юрий Рост. За 2025 год Молчанов пять раз попадал в больницу из-за сильных болей в животе, его госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. По предварительным данным, причиной смерти стала длительная болезнь.