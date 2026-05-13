Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса в страны ЕАЭС

В апреле произошла вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius. На его борту находилось 147 человек, трое из них погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. После этого по одному случаю заражения выявили в США, Швейцарии и Израиле. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшие недели число заболевших может увеличиться, но признаков масштабной вспышки не наблюдается. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса на территорию страны.