Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса в страны ЕАЭС

Риск распространения хантавируса на территории стран евразийского региона минимален. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора после заседания Совета руководителей санитарно-эпидемиологического благополучия государств-членов Евразийского экономического союза.

«Роспотребнадзор… находится в постоянном контакте с ВОЗ и ее странами-членами по данному вопросу. Роспотребнадзор проинформировал о минимальных рисках завоза и распространения данного заболевания на территории стран евразийского региона», — отмечается в пресс-службе. В заседании участвовали главные государственные санитарные врачи Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Мероприятие прошло под председательством главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

В апреле произошла вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius. На его борту находилось 147 человек, трое из них погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. После этого по одному случаю заражения выявили в США, Швейцарии и Израиле. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшие недели число заболевших может увеличиться, но признаков масштабной вспышки не наблюдается. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса на территорию страны.

