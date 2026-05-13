«Ак Барс» разгромил «Локомотив» и сравнял счёт в финальной серии КХЛ

Главным героем матча стал защитник Митчелл Миллер, оформивший хет-трик. Ещё по шайбе у казанцев забросили Илья Карпухин и Нэйтан Тодд. Единственный гол хозяев записал на свой счёт Георгий Иванов.
Благодаря этой победе «Ак Барс» сравнял счёт в серии — 1−1. Следующий матч финального противостояния пройдёт 15 мая в Казани.
Напомним, в первом матче серии «Локомотив» взял верх над «Ак Барсом» со счётом 3:1. За ходом встречи на трибунах следили 8047 зрителей.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.