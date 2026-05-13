Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роды за 50 миллионов рублей: миллиардер Мечетин стал отцом в восьмой раз

Супруга миллиардера Александр Мечетина Екатерина в воскресенье, 10 мая, родила их восьмого ребенка. Об этом супруги сообщили в социальных сетях.

Супруга миллиардера Александр Мечетина Екатерина в воскресенье, 10 мая, родила их восьмого ребенка. Об этом супруги сообщили в социальных сетях.

На опубликованных ими фотографиях заметна бирка элитной частной клиники Лондона Portland Hospital. Это учреждение известно тем, что в нем появились на свет четверо детей Виктории Бекхэм, а также родился сын Меган Маркл и принца Гарри по имени Арчи. В зависимости от сопровождения стоимость услуг составляет около 500 тысяч фунтов (50,1 миллиона рублей — прим. «ВМ»).

Помимо новорожденного сына, у Мечетина есть пять дочерей и двое сыновей, передает Starhit.ru.

20 марта мэр города Колтуши Ленинградской области Эдуард Чирко забрал 33-го ребенка из роддома. Он сообщил, что это мальчик, а его матери 35 лет. Чиновник уточнил, что роды прошли в роддоме № 6 имени Снегирева в Санкт-Петербурге, где появился на свет президент России Владимир Путин.

5 апреля в Санкт-Петербурге врачи зафиксировали первый в истории страны случай рождения однояйцевой четверни. Четыре девочки-близняшки появились на свет в городском родильном доме № 17.

Узнать больше по теме
Меган Маркл: биография, отношения с принцем Гарри, уход из королевской семьи
Автор блога The Tig и американская актриса, которая вошла в королевскую семью и стала одной из самых обсуждаемых персон мира. Предлагаем рассмотреть биографию Меган Маркл подробнее.
Читать дальше