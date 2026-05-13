Роды за 50 миллионов рублей: миллиардер Мечетин стал отцом в восьмой раз

Супруга миллиардера Александр Мечетина Екатерина в воскресенье, 10 мая, родила их восьмого ребенка. Об этом супруги сообщили в социальных сетях.
На опубликованных ими фотографиях заметна бирка элитной частной клиники Лондона Portland Hospital. Это учреждение известно тем, что в нем появились на свет четверо детей Виктории Бекхэм, а также родился сын Меган Маркл и принца Гарри по имени Арчи. В зависимости от сопровождения стоимость услуг составляет около 500 тысяч фунтов (50,1 миллиона рублей — прим. «ВМ»).
Помимо новорожденного сына, у Мечетина есть пять дочерей и двое сыновей, передает Starhit.ru.
20 марта мэр города Колтуши Ленинградской области Эдуард Чирко забрал 33-го ребенка из роддома. Он сообщил, что это мальчик, а его матери 35 лет. Чиновник уточнил, что роды прошли в роддоме № 6 имени Снегирева в Санкт-Петербурге, где появился на свет президент России Владимир Путин.
5 апреля в Санкт-Петербурге врачи зафиксировали первый в истории страны случай рождения однояйцевой четверни. Четыре девочки-близняшки появились на свет в городском родильном доме № 17.