Сказка оживает: в замке Прейсиш-Эйлау в Багратионовске идут финальные приготовления

Хранители замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске поделились новостями о подготовке объекта к новому этапу жизни и намекнули: внутри древних стен уже начинается «магия» предстоящего открытия.

8

По их словам, в помещениях еще ощущается запах свежих материалов и ремонта, но декорации уже заняли свои места, а пространство постепенно превращается в готовую экспозицию. Команда выходит на финишную прямую и готовит замок к встрече первых гостей, обещая погружение в атмосферу средневековья с первых шагов.

Напомним, что история крепости уходит к XIV веку, когда тевтонский орден заложил укрепленный дом на месте прусского поселения. Позже здесь появились каменные стены, ров, подъемный мост и форбург, а сам замок на протяжении веков служил административным центром региона.

После войны здание использовали как склады, затем оно постепенно пришло в упадок и долгие годы оставалось без полноценного ухода. Лишь в 2023 году начались работы по сохранению объекта, которые должны полностью завершиться к лету 2026 года. Новyю жизнь замкy вернyт yже в начале июня.