РИА Новости: Зеленский хотел развестись с женой и откупиться от нее особняком

Ермак считался одним из ключевых соратников Владимира Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента Украины. В ноябре 2025 года Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме».