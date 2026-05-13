РИА Новости: Зеленский хотел развестись с женой и откупиться от нее особняком

Один из домов в элитном кооперативе «Династия» под Киевом предназначался для супруги президента Украины Елены Зеленской. По данным РИА Новости, он строился в качестве компенсации в связи с предстоящим разводом.
По имеющимся данным, владельцем данного особняка, согласно записям, является некий «Вова». Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины, ранее говорила, что под этой кличкой на «пленках Миндича» фигурирует именно Владимир Зеленский, говорится в материале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 мая объявили, что подозревают бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в причастности к отмыванию около 10 миллионов долларов в составе преступной группы. По версии антикоррупционных органов, деньги отмывали через строительство элитного кооператива под Киевом. Сам Андрей Ермак не признает вину.
Ермак считался одним из ключевых соратников Владимира Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента Украины. В ноябре 2025 года Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме».