Роспотребнадзор заявил о контакте с ВОЗ по ситуации с хантавирусом

Роспотребнадзор находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу хантавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В публикации отметили, что 12 мая состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации с хантавирусной инфекцией. Роспотребнадзор находится в постоянном контакте с ВОЗ и ее странами-членами по данному вопросу», — сказано в сообщении.
В публикации уточнили, что на встрече Роспотребнадзор сообщил о минимальных рисках завоза и распространения хантавируса в странах евразийского региона.
Хантавирусы — группа вирусов, которые вызывают тяжелые заболевания, включая поражение легких или почек. Болезнь развивается быстро и нередко приводит к летальному исходу.
Зачастую хантавирусы передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. В случае вируса «Андес», южноамериканской разновидности хантавируса, задокументированы случаи передачи от человека человеку.
Вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius зафиксировали в начале мая. После выявления заболевших часть пассажиров эвакуировали, а судно некоторое время находилось на карантине у берегов Кабо-Верде.
Всего, по данным ВОЗ, среди находившихся на лайнере было зафиксировано девять случаев возможного заболевания хантавирусом, из них семь лабораторно подтверждены, три человека умерли. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока признаков более масштабной вспышки заболевания нет, но «ситуация может измениться».
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что совместно с пограничной службой принял меры для усиления контроля на границе, чтобы не допустить завоз хантавируса «Андес» в страну.
