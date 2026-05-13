Автомобиль взорвался и загорелся в центре Киева у Бессарабской площади

В центре Киева в районе Бессарабской площади произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщают местные телеканалы.
Уточняется, что после взрыва произошло возгорание транспортного средства. Также был замечен большой столб дыма, поднимающийся к небу. У места ЧП образовалось скопление автомобилей, которые не могут проехать из-за перекрытия дороги сотрудниками правоохранительных органов.
Официальных комментариев со стороны полиции и властей пока не было озвучено, причины и обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги в городе. Также сигнал звучал в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях.