Дума разрешила списать часть просроченных долгов участникам спецоперации

Госдума 13 мая приняла закон, освобождающий участников специальной военной операции и их супругов от выплаты просроченных кредитов на сумму до 10 млн руб. Об этом говорится на думском сайте.
Мера распространяется на участников спецоперации, заключивших контракт с 1 мая 2026 года, и их супругов. Обязательства по просроченным кредитам прекращаются, если до этой даты уже есть решение суда о взыскании, выдан исполнительный документ или он предъявлен к исполнению, говорится на сайте Думы.
Аналогичное правило для имевших задолженность уже вводилось в 2024 году. Президент России Владимир путин подписал его в ноябре того года. По условиям, долг мог быть списан при наличии вступившего в силу до 1 декабря 2024 года судебного акта о взыскании, возбужденного исполнительного производства и контракта с Минобороны, подписанного не ранее 1 декабря 2024 года.
В середине апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что с 2022 года принято 164 закона, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. В марте Путин заявил, что система помощи участникам боевых действий и их родным должна быть прозрачной и доступной.
В октябре прошлого года Верховный суд обязал списывать кредитные долги семьям погибших в зоне спецоперации военных независимо от даты их призыва. Норма касается договоров, заключенных в том числе до мобилизации, начала участия в спецоперации или подписания контракта.
