Испанец сделал жене кофе с отбеливателем и ушел на работу

Испанские правоохранители в городе Пистойя задержали 55-летнего работника завода Hitachi Rail, который добавил отбеливатель в кофе своей жены. Мужчина попытался отравить супругу по неясным причинам.
Утром он налил ей чашку кофе, добавив в него отбеливатель, а затем отправился на работу. После употребления напитка женщина почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. Медики смогли спасти ей жизнь. Задержанному предъявили обвинение в попытке отравления. Следователи выясняют детали инцидента и мотивы его действий, передает портал Leggo.
Ранее в бразильском городе Сан-Паулу 52-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо скончались, попробовав торт, который им принес муж племянницы. Судмедэксперты обнаружили в остатках пирога тербуфос — токсичное вещество, используемое в производстве пестицидов и агрохимикатов.
Также в Бразилии 17-летняя Ана Луиза де Оливейра Невес также попробовала торт от неизвестного отправителя, и спустя день у нее остановилось сердце. Курьер привез торт на мотоцикле. Вместе с десертом находилась записка «Угощение для самой красивой девушки, которую я когда-либо видел».