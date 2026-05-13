ВОЗ: новые вирусы могут перейти от животных к людям

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. Из-за изменения климата и активного перемещения людей по планете растет риск передачи новых вирусов от животных к человеку. Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес.
Эксперт пояснила механизм угрозы. Многие животные не болеют сами, не имеют симптомов, но служат резервуарами для опасных патогенов. Глобальное потепление и миграция населения стирают границы между средой обитания зверей и людей, облегчая вирусам путь к новому хозяину.
Особую опасность представляют переносчики-насекомые. Только среди вирусов, которых разносят комары, ВОЗ постоянно фиксирует более десяти потенциально опасных для человека патогенов.
Альварес привела пример с круизным лайнером MV Hondius, где ранее выявили вспышку хантавируса. Этот случай показал уязвимость замкнутых пространств. На круизных судах инфекции распространяются мгновенно.
ВОЗ призывает быть готовыми к подобным сценариям в будущем. Риск завоза экзотических болезней остается высоким, а климатические изменения лишь усиливают эту угрозу, — пишет «РГ».