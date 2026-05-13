Литовцу, убившему в Турции россиянку и её дочь, дали два пожизненных срока

Погибшая россиянка вместе с 15-летней дочерью переехала из Москвы в Турцию, где занималась недвижимостью, работала риелтором и моделью. Осенью 2023 года родственники несколько дней не могли с ними связаться, приехали на виллу и обнаружили следы крови. По версии следствия, женщину и её дочь застрелили, тела завернули в простыни и вывезли к бухте Тавшанбурну. После убийства бывший муж россиянки забрал их пятилетнего сына и уехал в Литву, часть пути проделал на машине погибшей. В мае 2024-го мужчину задержали в Германии, а в феврале экстрадировали в Турцию.