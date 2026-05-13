Квартира за 50 миллионов рублей: cтало известно, кто получит наследство Молчанова

13 мая Молчанов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь, с которой телеведущий боролся последние годы. Еще с начала 1970-х годов он работал в советском Агентстве печати «Новости» и был собкором в Нидерландах. Молчанов с конца 1980-х также был автором и ведущим популярной ночной телепрограммы «До и после полуночи», которая стала одним из символом перестройки.