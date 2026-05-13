Квартира за 50 миллионов рублей: cтало известно, кто получит наследство Молчанова

Если телеведущий Владимир Молчанов не оставил завещания, его наследство перейдет к прямым наследникам, которым в данном случае является внук Дмитрий. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев.
— Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди, — сказал специалист.
Покойный журналист владел двухкомнатной квартирой в «композиторском» доме на улице Чаянова в Москве. Риелторы оценивают ее стоимость в 50 миллионов рублей. Кроме того, у него имелся дом в деревне Старая Руза Московской области, который может стоить от 9 до 16 миллионов рублей, передает Aif.ru.
13 мая Молчанов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь, с которой телеведущий боролся последние годы. Еще с начала 1970-х годов он работал в советском Агентстве печати «Новости» и был собкором в Нидерландах. Молчанов с конца 1980-х также был автором и ведущим популярной ночной телепрограммы «До и после полуночи», которая стала одним из символом перестройки.
Телеведущий Владимир Познер назвал Владимира Молчанова честным человеком и истинным журналистом. Он отметил, что его коллега никогда не шел на компромиссы и оставался профессионалом до самого конца. Знакомая Молчанова Елена Федорова сообщила, что его похоронят 15 мая. О самых ярких главах жизни знаменитого ведущего — в материале «Вечерней Москвы».