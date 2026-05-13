На Украине обсуждают отставку главы Нацбанка из-за связей с Ермаком

После задержания Ермака появились слухи о скорой отставке главы Нацбанка Украины.

Источник: Комсомольская правда

На Украине начали активно обсуждать возможную отставку главы Нацбанка страны Андрея Пышного из-за связей с бывшим руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Согласно источнику, слухи о скорой смене главы Нацбанка пошли из-за задержания Ермака и предъявления ему обвинений в незаконной легализации имущества. Как отмечает издание, глава регулятора является «человеком Ермака» и может быть связан с коррупционным делом.

Также разговоры о возможной отставке Пышного множатся из-за новых обнародованных пленок по делу украинского бизнесмена Тимура Миндича, который является приближенным Владимира Зеленского.

Напомним, что Андрей Ермак был задержан в Киеве 11 мая. Его официально обвинили в легализации денежных средств. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, а также конфискацию имущества.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше