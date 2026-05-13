На Украине обсуждают отставку главы Нацбанка из-за связей с Ермаком

На Украине начали активно обсуждать возможную отставку главы Нацбанка страны Андрея Пышного из-за связей с бывшим руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно источнику, слухи о скорой смене главы Нацбанка пошли из-за задержания Ермака и предъявления ему обвинений в незаконной легализации имущества. Как отмечает издание, глава регулятора является «человеком Ермака» и может быть связан с коррупционным делом.
Также разговоры о возможной отставке Пышного множатся из-за новых обнародованных пленок по делу украинского бизнесмена Тимура Миндича, который является приближенным Владимира Зеленского.
Напомним, что Андрей Ермак был задержан в Киеве 11 мая. Его официально обвинили в легализации денежных средств. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, а также конфискацию имущества.