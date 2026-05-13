Литовец получил два пожизненных в Турции за убийство россиянки и ее дочери

Источник: Аргументы и факты

Гражданин Литвы Андрей Кушлевич получил два пожизненных срока в Турции за убийство бывшей жены-россиянки Ирины Двизовой и её дочери Даяны, передает местное агентство DHA.

По данным следствия, после совершения преступления Кушлевич провел около пяти часов в квартире Двизовой, где осуществил уборку, а затем покинул место происшествия с пятилетним сыном. Мотивом преступления стал конфликт из‑за намерения потерпевшей лишить обвиняемого родительских прав.

На судебном заседании обвиняемый отрицал причастность к преступлению, утверждая, что на видеозаписях фигурирует другое лицо. Адвокат подсудимого заявила о намерении обжаловать приговор.

Напомним, ранее сын женщины рассказал, что мужчина избивал жену и ее детей. Ирина пыталась лишить Кушлевича родительских прав. Известно, что мужчина находится в розыске в РФ по уголовной статье.

