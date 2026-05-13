«Получать неимоверную зарплату и ни за что не отвечать»: Васильев раскритиковал Роднину

Депутату Государственной Думы Ирине Родниной «было бы хорошо» сделать паузу в карьере и «прийти на землю», чтобы поработать там. Такое мнение в среду, 13 мая, выразил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
Он отметил, что «раздавать советы» и показывать, как они реализуются в жизни, — это разные вещи.
— Очень хотел бы увидеть Роднину, работающую на земле. Но понимаю, что она и сама не согласится. Все-таки быть депутатом Госдумы, получать неимоверную зарплату и фактически ни за что не отвечать — это очень удобная позиция, — подчеркнул советский биатлонист.
Также Васильев предложил всем депутатам делать перерыв на один срок, чтобы показать, как нужно «работать на земле», передает Sport24.
9 мая Ирина Роднина заявила, что в случае, если россияне недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там, но успех ждет не всех. По словам парламентария, разница между Москвой и регионами была всегда. Она добавила, что не разделяет мнение о том, что столица якобы «грабит регионы».