29 проектов-победителей конкурса «Взгляд в будущее» смогут бесплатно размещать соцрекламу в течение месяца

В Нижегородской области подведены итоги конкурса поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области «Взгляд в будущее» (12+). По решению конкурсной комиссии, реклама 29 проектов будет бесплатно размещаться в течение месяца на поверхностях в Нижнем Новгороде, Семенове, Балахне, Городце, Заволжье, а также впервые в Выксе.
Конкурс проводит АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» при содействии правительства региона и поддержке партнеров конкурса. Оценка заявок велась по ряду критериев, среди которых актуальность и социальная востребованность проекта, его целевая направленность, а также достигнутый или планируемый социальный эффект. Кроме этого, учитывались конкурентные преимущества продукта, его уникальность и потенциал для успешной реализации на рынке социальных услуг.
«Социальные проекты решают задачи, которые напрямую влияют на качество жизни людей, поэтому поддержка таких инициатив должна быть не формальной, а практической и измеримой. Наша задача — дать проектам возможность развиваться, становиться заметнее, находить потребителей услуг. Конкурс “Взгляд в будущее” дает социальным инициативам дополнительную площадку для продвижения, чтобы о них узнали больше жителей региона, и чтобы их работа приносила еще больше пользы», — подчеркнул министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.
Участники представили проекты в сферах образования, медицины, реабилитационных технологий, спорта, культуры, экологии, поддержки людей с ограниченными возможностями и других. Среди них — инициативы по поддержке детей с особенностями развития, приемных семей, участников СВО и их семей, а также проекты, направленные на развитие доступной среды и социальную адаптацию.
В номинации «Максимальный охват» выбраны семь проектов-победителей, в номинации «Эффективность и развитие» — шесть. Победители в номинации «Максимальный охват» получили возможность бесплатного размещения рекламы на светодиодных экранах и цифровых билбордах в общественных местах города, а также индор-мониторах, расположенных на автостанциях и в сети аптек. Поверхности предоставлены партнерами конкурса — ООО «Интроник» и ООО «Порт-Медиа».
Победители в номинации «Эффективность и развитие» смогут разместить ролики на медиафасадах торговых центров Нижнего Новгорода — «НЕБО», «Золотая миля», «Счастье», «Сити» и других поверхностях, предоставленных компанией ООО «Прайм».
Еще пять номинаций связаны с поддержкой социального бизнеса на территории отдельных муниципалитетов. Так десять проектов будут продвигаться в Семенове, по два — в Заволжье и Балахне, по одному — в Городце и Выксе.
Рекламные ролики победителей, выбравших размещение в городе Семенове, будут демонстрироваться на видеоэкране Центра развития бизнеса «Потенциал». Победители из Заволжья, Балахны и Городца смогут разместить рекламу на видеоэкранах ООО «Добрые руки».
В этом году к конкурсу присоединился новый информационный партнер — ООО «Выкса-медиа». Компания обеспечит информационную поддержку и продвижение на видеоэкране в центре города Выкса.
«Сегодня социальному проекту важно не только иметь качественный продукт, но и уметь работать с цифровой и городской медиасредой. Многие предприниматели в этой сфере сталкиваются с ограничениями на этапе продвижения, и конкурс “Взгляд в будущее” помогает снять этот барьер: дает доступ к рекламным площадкам, создает условия для системного роста проекта. Для нас это не просто размещение рекламы, а рабочий инструмент, который помогает социальным инициативам становиться заметнее, находить свою аудиторию и развиваться устойчиво», — сказала директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» Светлана Кашина.
Видеоролики победителей конкурса «Взгляд в будущее» будут размещаться на поверхностях с 18 мая по 18 июня 2026 года. Следующий конкурс запланирован на 2027 год.
Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, — основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, способствует выполнению этой задачи.
Подробнее о конкурсе «Взгляд в будущее» можно узнать на сайте ЦИСС52. РФ в разделе «Поддержка»: cissno52.ru/vzglyad/.