Эксперт Зелтынь спрогнозировал рост востребованности арабского языка в России

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Востребованность арабского и других восточных языков в России будет расти в ближайшее время, такое мнение выразил ведущий синхронист-арабист, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Зелтынь. Мнение эксперта привели организаторы форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».
«Молодежь очень тянется к языкам сегодня. В этом, кстати, большая заслуга в том числе и нейросетей. Эффективность этих программ достаточно возросла, но отсутствие эмоций в этом переводе подталкивает познать язык. Я думаю, что в ближайшем будущем востребованность восточных языков будет возрастать», — сказал Зелтынь в ходе пресс-конференции, посвященной Фестивалю восточных культур.
Он отметил, что Казанский федеральный университет — это практически родина российской арабистики. «Сегодня на Ближнем Востоке и в Северной Африке на арабском языке говорит подавляющее большинство. Он является в какой-то степени формирующим международные отношения, поэтому притягивает массу внимания», — отметили организаторы.
Фестиваль восточных культур проходит в рамках программы XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». Программа фестиваля включает фото- и художественные выставки, посвященные культуре арабских и восточных стран, конкурсы видеороликов, плакатов и фоторабот, открытые лекции, мастер-классы по восточным языкам, письменности и традициям, культурные выступления представителей стран исламского мира, показ документальных и образовательных фильмов о странах Востока.
XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая.