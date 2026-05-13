Эксперт Зелтынь спрогнозировал рост востребованности арабского языка в России

«Молодежь очень тянется к языкам сегодня. В этом, кстати, большая заслуга в том числе и нейросетей. Эффективность этих программ достаточно возросла, но отсутствие эмоций в этом переводе подталкивает познать язык. Я думаю, что в ближайшем будущем востребованность восточных языков будет возрастать», — сказал Зелтынь в ходе пресс-конференции, посвященной Фестивалю восточных культур.