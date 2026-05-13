Автоклубы посетят села Чувашии с патриотической программой по проекту "Единой России"

ЧЕБОКСАРЫ, 13 мая. /ТАСС/. Республиканский фестиваль «Автоклубы в ритме Победы» стартовал при поддержке «Единой России» в Чувашии. Жители отдаленных сел увидят патриотические проекты различных творческих коллективов, сообщило Минкультуры Чувашской Республики.
«Сразу в четырех муниципальных округах стартовал республиканский фестиваль “Автоклубы в ритме Победы” по проекту “Культура малой родины” партии “Единая Россия”. Фестивальный марафон продлится в течение лета и привезет к жителям малочисленных и отдаленных деревень патриотические проекты муниципальных и республиканских творческих коллективов», — говорится в сообщении.
Первыми выступления увидели в Мариинско-Посадском, Цивильском, Канашском и Комсомольском округах. По итогам фестиваля в сентябре состоится республиканский гала-концерт, где представят лучшие художественные проекты. Фестиваль организовали Минкультуры республики и Союз женщин Чувашии.
«Наши автоклубы очень востребованы. Мы видим, как улучшается настроение людей, когда в село приезжают артисты и разворачивается концертная площадка. Поражает качество художественных программ, уровень солистов и творческих коллективов в муниципалитетах. Сегодня они услышали много слов благодарности от местных жителей. Для людей это действительно праздник», — приводятся слова директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой, которая приветствовала первых зрителей от имени организаторов.
Автоклуб представляет собой мобильную концертную площадку для проведения мероприятий в населенных пунктах, где нет стационарного дома культуры. Передвижная площадка оснащена видеоаппаратурой, световым и звуковым оборудованием, также предусмотрены места для перевозки творческих коллективов. По данным Минкультуры республики, за последние три года автоклубы выезжали в 895 населенных пунктов, их концертные программы посмотрели около 108 тыс. человек.
«Передвижные многофункциональные культурные центры очень важны для жителей малочисленных деревень. Люди не хотят и не должны чувствовать себя оторванными от культурной жизни, и автоклубы обеспечивают доступность культурных благ для жителей Чувашии независимо от места проживания. Предложения жителей республики вошли в партийный проект “Единой России” (“Культура малой родины”), их поддержал глава республики Олег Николаев и поручил оснастить автоклубами все муниципальные округа, предусмотрев необходимые средства в республиканском бюджете. Благодаря этому мы обеспечили автоклубами каждый муниципальный округ», — цитируют министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлану Каликову.