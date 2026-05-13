Психолог Жавнеров заявил, что нейросети не заменят живое общение

Нейросети не дают советы, которые способны кардинально изменить отношения между людьми, поскольку риск судебных исков при негативных последствиях вынуждает компании защищаться через стандартизированные ответы. Об этом НСН сообщил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Он отметил, что искусственный интеллект собирает усредненную информацию и предлагает распространенные рекомендации, избегая радикальных решений, которые могли бы как улучшить, так и ухудшить ситуацию. Это делает нейросети полезным инструментом для поиска вариантов действий и замены просмотра разрозненных статей в интернете, но окончательное решение остается за пользователем.
Большинство людей скептически воспринимают ИИ как специалиста, поскольку понимают, что общаются не с человеком. Нейросети не могут заменить живое общение, а эффективность полученных советов зависит от уровня знаний и подготовки самого пользователя.
Психолог отметил, что представители старшего поколения используют ИИ для структурирования уже имеющихся знаний, тогда как молодежь, привыкшая к поверхностной информации, чаще не может качественно применить рекомендации. Для реального изменения поведения и мышления необходим глубокий объем знаний, который невозможно получить через сокращенные пути, а при личном общении можно выработать более точную стратегию действий.
Ранее сообщалось, что стрелявший в университете США получал советы по нападению от ChatGPT.