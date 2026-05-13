Эксперты проведут в Иркутске обучающую конференцию для врачей-ортодонтов

Образовательное мероприятие откроется 30 мая и станет частью большого образовательного тура по российским регионам.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 30 мая пройдет обучающая конференция OrthoTour для врачей-ортодонтов. Профессиональные эксперты расскажут иркутским коллегам о ключевых направлениях современной ортодонтии и новейших технологиях.

Организатором конференции выступает компания EUROKAPPA — отечественный производитель элайнеров (съемных прозрачных капп из полимера, используемых для исправления прикуса и выравнивания зубов — Ред.). Обучающее мероприятие является частью большого образовательного тура, который проходит в разных регионах страны.

«Мы убеждены: развитие медицины невозможно без равного доступа к знаниям. Если инновации концентрируются лишь в столичных центрах, они не работают в полную силу. Именно поэтому наш тур — это путь к устойчивой системе, в которой каждый врач, от Калининграда до Владивостока, может применять передовые решения в своей практике», — рассказал генеральный директор компании Константин Егоров.

Участие в образовательных мероприятиях помогает специалистам из регионов развивать междисциплинарный подход, создает окружение для нетворкинга и предоставляет новые возможности для углубления профессиональных знаний.

Организаторы конференции отмечают: сегодня в ортодонтии все активнее применяются цифровые инструменты. В Москве и Санкт-Петербурге до 90% специалистов уже используют в своей практике элайнеры, в тоже время в регионах этот показатель составляет только 30−40%, остальные специалисты продолжают работать только с брекетами. Элайнеры считаются более комфортным для пациентов методом ортодонтического лечения. Они незаметны в повседневной жизни, и их можно снимать на время приема пищи. Однако далеко не всем врачам эти технологии доступны, и образовательный тур для ортодонтов помогает сократить этот разрыв.

Спикерами на конференции в Иркутске выступят врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, научный руководитель EUROKAPPA Academy Жанна Ленденгольц и врач-ортодонт, эксперт в лечении зубочелюстных аномалий у детей и коррекции глубокого дистального прикуса, член Европейской ассоциации ортодонтов Анастасия Федорова.

Вместе со спикерами участники конференции обсудят актуальные проблемы, с которыми ортопеды сталкиваются в своей практике, в том числе диагностику и лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, выбор тактики лечения и типичные ошибки, снижающие эффективность терапии, а также сложные случаи лечения на элайнерах.

Кроме того, эксперты представят слушателям новое IT-решения компании EuroTMJ Tracker — технологию, помогающую в работе со сложными клиническими случаями. Она позволяет врачу разрабатывать безопасные и индивидуализированные планы лечения для самых трудных пациентов. На сегодняшний день в своей практике ее используют более 500 специалистов по всей стране.

