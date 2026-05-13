Эксперты проведут в Иркутске обучающую конференцию для врачей-ортодонтов

Организаторы конференции отмечают: сегодня в ортодонтии все активнее применяются цифровые инструменты. В Москве и Санкт-Петербурге до 90% специалистов уже используют в своей практике элайнеры, в тоже время в регионах этот показатель составляет только 30−40%, остальные специалисты продолжают работать только с брекетами. Элайнеры считаются более комфортным для пациентов методом ортодонтического лечения. Они незаметны в повседневной жизни, и их можно снимать на время приема пищи. Однако далеко не всем врачам эти технологии доступны, и образовательный тур для ортодонтов помогает сократить этот разрыв.