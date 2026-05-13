Хинштейн уверен в "братских отношениях" с новыми главами Брянской и Белгородской областей

КУРСК, 13 мая. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что созвонился с ушедшими в отставку губернаторами Брянской и Белгородской областей Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым. Он также выразил уверенность, что сможет выстроить братские отношения с новыми руководителями этих регионов.
«Вечером созвонился с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым. Сегодня они оба ушли в отставку. Поблагодарил Александра Васильевича и Вячеслава Владимировича за совместную работу. Уверен, что и с назначенными сегодня новыми руководителями регионов мы также сумеем выстроить братские отношения!» — написал глава Курской области в «Максе».
По его словам, несмотря на выпавшие на приграничные регионы испытания, их руководители помогали и поддерживали друга друга. «На наши регионы выпали тяжелейшие испытания. Не раз говорил, что соседи ближе, чем родственники: то, через что проходят Курск, Белгород, Брянск, невозможно преодолеть в одиночку. Прежде всего, мы все рядом, вместе, помогаем и поддерживаем друг друга. А за спиной у нас — вся страна», — написал он.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку Гладкова и Богомаза с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей. Врио глав регионов назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук.