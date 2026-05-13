Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн уверен в "братских отношениях" с новыми главами Брянской и Белгородской областей

По словам губернатора Курской области, несмотря на выпавшие на приграничные регионы испытания, их руководители помогали и поддерживали друга друга.

КУРСК, 13 мая. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что созвонился с ушедшими в отставку губернаторами Брянской и Белгородской областей Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым. Он также выразил уверенность, что сможет выстроить братские отношения с новыми руководителями этих регионов.

«Вечером созвонился с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым. Сегодня они оба ушли в отставку. Поблагодарил Александра Васильевича и Вячеслава Владимировича за совместную работу. Уверен, что и с назначенными сегодня новыми руководителями регионов мы также сумеем выстроить братские отношения!» — написал глава Курской области в «Максе».

По его словам, несмотря на выпавшие на приграничные регионы испытания, их руководители помогали и поддерживали друга друга. «На наши регионы выпали тяжелейшие испытания. Не раз говорил, что соседи ближе, чем родственники: то, через что проходят Курск, Белгород, Брянск, невозможно преодолеть в одиночку. Прежде всего, мы все рядом, вместе, помогаем и поддерживаем друг друга. А за спиной у нас — вся страна», — написал он.

Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку Гладкова и Богомаза с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей. Врио глав регионов назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше