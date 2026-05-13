На Алтае нашли зуб неандертальца со следами лечения кариеса

Учёные провели серию экспериментов по ручному сверлению зубов с использованием каменных инструментов. Результаты совпали с повреждениями на зубе неандертальца. Кроме того, на поверхности обнаружены царапины, вероятно, оставленные зубочисткой. Это указывает на то, что владелец зуба прожил долго после процедуры.