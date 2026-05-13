На Алтае нашли зуб неандертальца со следами лечения кариеса

На Алтае нашли зуб неандертальца со следами древней стоматологической процедуры, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PLoS One.
Сообщается, что в Чагырской пещере ученые обнаружили коренной зуб неандертальца возрастом 50−59 тысяч лет. В центральной части моляра выявлены два углубления и глубокое отверстие, достигающее пульпы. По мнению исследователей, это следы вмешательства древнего «стоматолога», удалившего повреждённую кариесом ткань.
Учёные провели серию экспериментов по ручному сверлению зубов с использованием каменных инструментов. Результаты совпали с повреждениями на зубе неандертальца. Кроме того, на поверхности обнаружены царапины, вероятно, оставленные зубочисткой. Это указывает на то, что владелец зуба прожил долго после процедуры.
В статье говорится, что данное открытие отодвигает время появления первых стоматологических практик почти на 40 тысяч лет назад.