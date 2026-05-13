Литовец получил два пожизненных срока за убийство русской жены и дочки

Суд во Турция приговорил гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам заключения. Об этом сообщает агентство DHA.

Приговор вынес второй суд по тяжким уголовным делам города Бодрум. Осужденный признан виновным в убийстве бывшей супруги, гражданки России Ирины Двизовой, и её 15-летней дочери.

По данным следствия, тела погибших были обнаружены в ноябре 2023 года на обочине дороги после нескольких дней поисков. Женщина и подросток были убиты в районе Бодрума.

Кушлевич свою вину в ходе судебного процесса отрицал. Он утверждал, что на видеозаписях, представленных в деле, изображён другой человек. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Следствие установило, что мужчина ранее имел запрет на приближение к бывшей супруге. Также сообщается, что после преступления он скрылся вместе с общим ребёнком, которого впоследствии вывез за пределы страны.

В материалах дела указывается, что подозреваемый был экстрадирован в Турцию из Германии, где его задержали в 2024 году. В России он также находился в розыске по отдельному уголовному делу.

Прокуратура Турции настаивала на максимально строгом наказании в виде двух пожизненных сроков ещё на стадии судебных прений. Суд согласился с позицией обвинения и полностью поддержал её.

