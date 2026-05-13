Bloomberg: Кевин Уорш утвержден на пост главы Федеральной резервной системы США

Сенат США утвердил кандидатуру Кевина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно источнику, кандидатуру Уорша поддержали 54 сенатора. При этом против его назначения проголосовали 45 представителей Сената США. Ранее вступление должность также одобрил банковский комитет Сената.
Уорш входил в совет управляющих Федеральной резервной системы в период с 2006 по 2011 год. Он стал самым молодым членом руководства центробанка США за всю историю.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп предложил назначить председателем Федеральной резервной системы Кевина Уорша на фоне затяжного конфликта с действующим главой ведомства Джером Пауэллом. Американский лидер назвал Уорша «идеальным кандидатом», который имеет уникальный опыт в сфере экономики и финансов.