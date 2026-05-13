Священник Иов оценил пророчество о конце света

Православным христианам не следует бояться конца света, поскольку апокалипсис станет временем встречи верующих с Иисусом Христом, а не кошмаром. Об этом «Ленте.ру» заявил игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев), комментируя сообщения о возможном исполнении пророчества о пересыхании реки Евфрат.
Священнослужитель подчеркнул, что земная история будет завершена, но сама встреча с Христом не может быть устрашающей, а Апокалипсис в целом является ожиданием вечного царства.
Пересыхание Евфрата не обязательно свидетельствует о скором конце света, так как в библейском пророчестве может идти речь не о реке, протекающей на территории современного Ирака.
Чернышев призвал не интерпретировать такие события буквально и отметил, что книга Апокалипсиса трудна для понимания из-за таинственности и обилия аллегорий. Церковь изначально не хотела включать ее в канон, а для правильного толкования необходимо глубокое погружение в язык Священного Писания.
Библию, особенно Апокалипсис, не стоит читать буквально, поскольку любые интерпретации не могут быть полностью объективными. Рассуждения о конце света полезны для верующих с педагогической точки зрения, а ошибиться в этой теме сильно невозможно, что делает ее допустимой для обсуждения, заключил игумен.
