Чибис: понимание Сердечкиным специфики северных территорий поможет развитию Арктики

Юрий Сердечкин около пяти лет проработал в Мурманской области, трудился сначала заместителем губернатора. Возглавил город-герой Мурманск весной 2022 года. За три года работы вместе с областным правительством ему удалось показать значительные результаты в сфере благоустройства, капитального ремонта домов, уборки и содержания дорог, особенно в зимний период. С 1 июля 2025 года Сердечкин сложил полномочия главы города Мурманска в связи с переходом на другую работу за пределами региона.