Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чибис: понимание Сердечкиным специфики северных территорий поможет развитию Арктики

Юрий Сердечкин руководил Мурманском с 2022 по 2025 год.

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Глубокое понимание специфики северных территорий Юрием Сердечкиным, назначенным заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, помогут развитию этого региона. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Поздравляю Юрия Сердечкина с назначением на должность заместителя министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Уверен, что его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу всей Российской Арктике и, конечно же, нашей Мурманской области», — написал Чибис в своем Telegram-канале.

Юрий Сердечкин около пяти лет проработал в Мурманской области, трудился сначала заместителем губернатора. Возглавил город-герой Мурманск весной 2022 года. За три года работы вместе с областным правительством ему удалось показать значительные результаты в сфере благоустройства, капитального ремонта домов, уборки и содержания дорог, особенно в зимний период. С 1 июля 2025 года Сердечкин сложил полномочия главы города Мурманска в связи с переходом на другую работу за пределами региона.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше