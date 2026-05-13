Чибис: понимание Сердечкиным специфики северных территорий поможет развитию Арктики

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Глубокое понимание специфики северных территорий Юрием Сердечкиным, назначенным заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, помогут развитию этого региона. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Поздравляю Юрия Сердечкина с назначением на должность заместителя министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Уверен, что его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу всей Российской Арктике и, конечно же, нашей Мурманской области», — написал Чибис в своем Telegram-канале.
Юрий Сердечкин около пяти лет проработал в Мурманской области, трудился сначала заместителем губернатора. Возглавил город-герой Мурманск весной 2022 года. За три года работы вместе с областным правительством ему удалось показать значительные результаты в сфере благоустройства, капитального ремонта домов, уборки и содержания дорог, особенно в зимний период. С 1 июля 2025 года Сердечкин сложил полномочия главы города Мурманска в связи с переходом на другую работу за пределами региона.