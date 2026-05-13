В конце мая 2026 года Конгресс США может обсудить законопроект о военной помощи Киеву на 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.
По данным авторов материала, независимый конгрессмен из Калифорнии Кевин Кайли подписал петицию с требованием провести голосование.
Согласно статье, инициатива вынуждает руководство Палаты представителей вынести законопроект на обсуждение не позднее конца мая. Кайли оказался 218-м подписавшим петицию — это дало возможность обойти обычные процедуры и ускорить рассмотрение документа.
Как отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, страны ЕС полностью игнорируют факты коррупции при оказании помощи киевскому режиму.