Конюхов заявил, что во время экспедиции в Антарктиду пережил землетрясения

Известный российский путешественник и член Русского географического общества Фёдор Конюхов рассказал, что во время последней экспедиции в Антарктиду стал свидетелем трёх землетрясений. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
По словам Конюхова, он находился в палаточном лагере на мысе Элефант острова Смоленск (Ливингстон), где была организована первая российская сезонная полярная станция «Смоленская». Путешественник отметил, что жил в полевых условиях до завершения подготовки инфраструктуры для учёных.
Он уточнил, что территория острова в значительной степени покрыта ледником, а открытые участки суши занимают ограниченную площадь. Именно там, по его словам, и располагался его палаточный лагерь.
Конюхов сообщил, что подземные толчки ощущались слабо и не представляли серьёзной опасности, поскольку сильнее воздействовал ветер и погодные условия региона. О факте сейсмической активности он узнавал также от сотрудников станции «Беллинсгаузен», с которой поддерживал связь.
Антарктида относится к сейсмически активным регионам в районе тектонических разломов и вулканических зон. Незначительные землетрясения там фиксируются регулярно, однако из-за удалённости и отсутствия плотного населения они редко оказывают влияние на инфраструктуру исследовательских станций.
