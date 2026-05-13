Конюхов заявил, что во время экспедиции в Антарктиду пережил землетрясения

Известный российский путешественник и член Русского географического общества Фёдор Конюхов рассказал, что во время последней экспедиции в Антарктиду стал свидетелем трёх землетрясений. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Конюхова, он находился в палаточном лагере на мысе Элефант острова Смоленск (Ливингстон), где была организована первая российская сезонная полярная станция «Смоленская». Путешественник отметил, что жил в полевых условиях до завершения подготовки инфраструктуры для учёных.

Он уточнил, что территория острова в значительной степени покрыта ледником, а открытые участки суши занимают ограниченную площадь. Именно там, по его словам, и располагался его палаточный лагерь.

Конюхов сообщил, что подземные толчки ощущались слабо и не представляли серьёзной опасности, поскольку сильнее воздействовал ветер и погодные условия региона. О факте сейсмической активности он узнавал также от сотрудников станции «Беллинсгаузен», с которой поддерживал связь.

Антарктида относится к сейсмически активным регионам в районе тектонических разломов и вулканических зон. Незначительные землетрясения там фиксируются регулярно, однако из-за удалённости и отсутствия плотного населения они редко оказывают влияние на инфраструктуру исследовательских станций.

Антарктида — самый южный и самый холодный материк Земли, который отличается уникальным правовым статусом и экстремальными природными условиями. В этом материале разберем, где находится Антарктида, как она устроена, кому формально принадлежит и какое значение имеет для всего мира.
Читать дальше