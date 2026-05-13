Доктор Ермоленко рассказал, может ли распространиться хантавирус Андес в РФ

Случаи хантавируса Андес, связанные со вспышкой на лайнере MV Hondius, зарегистрированы в нескольких странах, однако риск распространения инфекции в России крайне низок из-за отсутствия южноамериканских грызунов, которые являются природным резервуаром вируса. Об этом «Российской газете» ответил заместитель генерального директора по научной и образовательной деятельности Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, доктор медицинских наук Константин Ермоленко.
По его словам, устойчивый природный очаг Андес не может сформироваться в России, поскольку для этого необходимы специфические южноамериканские грызуны, которые на территории страны не обитают. Без естественного резервуара вирус не способен закрепиться в природе и создать постоянный источник инфекции.
Ермоленко отметил, что теоретический риск единичного завозного случая в Россию существует. Это может произойти через международные поездки. В связи с этим меры Роспотребнадзора в аэропортах выступают в качестве санитарного фильтра.
