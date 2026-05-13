Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Ермоленко рассказал, может ли распространиться хантавирус Андес в РФ

Доктор медицинских наук Константин Ермоленко усомнился в возможности распространении хантавируса Андес в России.

Источник: Аргументы и факты

Случаи хантавируса Андес, связанные со вспышкой на лайнере MV Hondius, зарегистрированы в нескольких странах, однако риск распространения инфекции в России крайне низок из-за отсутствия южноамериканских грызунов, которые являются природным резервуаром вируса. Об этом «Российской газете» ответил заместитель генерального директора по научной и образовательной деятельности Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, доктор медицинских наук Константин Ермоленко.

По его словам, устойчивый природный очаг Андес не может сформироваться в России, поскольку для этого необходимы специфические южноамериканские грызуны, которые на территории страны не обитают. Без естественного резервуара вирус не способен закрепиться в природе и создать постоянный источник инфекции.

Ермоленко отметил, что теоретический риск единичного завозного случая в Россию существует. Это может произойти через международные поездки. В связи с этим меры Роспотребнадзора в аэропортах выступают в качестве санитарного фильтра.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил вероятность новой пандемии из-за хантавируса.