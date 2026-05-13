Психолог Комар назвал самые неожиданные формы аллергии

Люди иногда сталкиваются с необычными формами аллергии, включая реакции на утюг, холод летом, пыльцу оливы и даже воду. Об этом «Ленте.ру» рассказал психолог, специалист по работе с аллергией и психосоматикой Алексей Комар.
В его практике был случай, когда у мужчины начинался отек и появлялись пятна, как только жена брала в руки утюг. У другой женщины холодный ветер летом провоцировал крапивницу из-за психологической травмы, связанной с холодом.
Специалист рассказал о существовании поллиноза на пыльцу оливы, который распространен в Средиземноморье. Кроме того, существует аллергия на никель у людей, работающих с монетами. Еще одна редкая реакция — альфа-гал синдром, аллергия на красное мясо после укусов определенных клещей, преимущественно в США.
Аллергия на воду является самой невероятной формой недуга, продолжил эксперт. В такой ситуации иммунная система может реагировать даже на собственные слезы и пот. Подобные случаи встречаются редко, но реакция на воду при купании не является исключительной и может создавать проблемы даже при приеме душа, заключил Комар.
