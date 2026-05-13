Штаты проведут эксперимент под землей на полигоне в Неваде

США намерены провести эксперимент под землей на ядерном полигоне в пустыне Невада осенью текущего года. Об этом сообщил заместитель министра энергетики США и глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс.
По его словам, работы будут проводиться в туннеле P на территории полигона и не предусматривают использование ядерных материалов. Вместо этого планируется задействовать значительный объём обычной химической взрывчатки.
Цель эксперимента заключается в совершенствовании и калибровке датчиков, предназначенных для обнаружения возможных ядерных испытаний, проводимых другими странами в нарушение международных соглашений.
Уильямс уточнил, что речь идёт о техническом эксперименте, направленном на повышение точности сейсмического и радиационного контроля в рамках мониторинга соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Полигон в Неваде является одним из ключевых объектов американской ядерной инфраструктуры и ранее использовался для масштабных испытаний в период активных ядерных программ США. В последние десятилетия на его территории проводятся исключительно субкритические и технические эксперименты, не связанные с ядерными взрывами.
Читайте также: Конюхов заявил, что во время экспедиции в Антарктиду пережил землетрясения.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.