Актер Баринов вступился за Ирину Пегову, получившую наследство Арининой

После смерти актрисы Людмилы Арининой, выяснилось, что звезда оставила наследство не родственникам, а коллеге — актрисе Ирине Пеговой.
Она передала знаменитости московскую квартиру и дачу под Истрой. Узнав о завещании, родные Арининой пытались признать ее недееспособной, но не смогли добиться этого решения.
Выбор на Ирину Пегову пал не случайно — актриса много лет ухаживала за коллегой, которая осталась в одиночестве. А вот племянники вспомнили о звездной родственнице только после смерти.
В беседе с «Абзацем» близкий друг заслуженной артистки России актер Валерий Баринов отметил, что Людмила Аринина была «глубоко порядочным человеком».
Того, что происходило в ее личной жизни и оставалось за закрытыми дверьми, он не знает, но не сомневается — раз такое решение было принято, значит на то были основания.
— Видимо, не всегда самыми близкими оказываются родственники. Но я знаю, что ее отношение к актерам, партнерам было просто удивительным, — говорит Валерий Баринов.
Он отметил, что в актерской среде нередки случаи, когда коллеги поддерживают другу друга и заменяют родственников.
— Я не знаю, что толкало Ирину Пегову, но поступок, во всяком случае, я так думаю, благородный, — резюмировал он, добавив, что Арининой было сложно отказать.
Ушедшую коллегу он охарактеризовал, как человека доброго, скромного и не участвовавшего ни в каких интригах.
Напомним, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась 14 марта в возрасте 99 лет.