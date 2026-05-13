Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Баринов вступился за Ирину Пегову, получившую наследство Арининой

Актриса оставила квартиру коллеге, а не племянникам.

Источник: Комсомольская правда

После смерти актрисы Людмилы Арининой, выяснилось, что звезда оставила наследство не родственникам, а коллеге — актрисе Ирине Пеговой.

Она передала знаменитости московскую квартиру и дачу под Истрой. Узнав о завещании, родные Арининой пытались признать ее недееспособной, но не смогли добиться этого решения.

Выбор на Ирину Пегову пал не случайно — актриса много лет ухаживала за коллегой, которая осталась в одиночестве. А вот племянники вспомнили о звездной родственнице только после смерти.

В беседе с «Абзацем» близкий друг заслуженной артистки России актер Валерий Баринов отметил, что Людмила Аринина была «глубоко порядочным человеком».

Того, что происходило в ее личной жизни и оставалось за закрытыми дверьми, он не знает, но не сомневается — раз такое решение было принято, значит на то были основания.

— Видимо, не всегда самыми близкими оказываются родственники. Но я знаю, что ее отношение к актерам, партнерам было просто удивительным, — говорит Валерий Баринов.

Он отметил, что в актерской среде нередки случаи, когда коллеги поддерживают другу друга и заменяют родственников.

— Я не знаю, что толкало Ирину Пегову, но поступок, во всяком случае, я так думаю, благородный, — резюмировал он, добавив, что Арининой было сложно отказать.

Ушедшую коллегу он охарактеризовал, как человека доброго, скромного и не участвовавшего ни в каких интригах.

Напомним, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась 14 марта в возрасте 99 лет.