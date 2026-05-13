Нижегородский ХК «Старт» пополнили шесть новобранцев

Нижегородский «Старт», выступающий в суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом, объявил о подписании контрактов с новыми игроками.
После двух сезонов в «Енисее-2» (Красноярск) вернулся домой уроженец Балахны полузащитник Тимофей Якушенко (30.07.2005). Из этой же команды к нам перешёл Михаил Швецов (20.11.2003).
Из кемеровского «Кузбасса» нижегородский клуб пополнили нападающий Владимир Михальченко (10.05.2003), полузащитник Артём Смольянинов (25.04.2003), защитник Александр Константинов (30.04.2003). Двое последних в минувшем сезоне играли за «Кузбасс-2».
Самым опытным из числа приобретений оказался полузащитник Никита Николаев (12.06.2001), выступавший за «СКА-Уральский трубник» (Первоуральск).
Напомним, что по завершении чемпионата-2025/26 «Старт» покинули Игорь Вассерман, Михаил Оськин, Андрей Хроменков, Денис Котков, Вячеслав Вдовенко, Иван Нечаев, Пётр Цыганенко, Даниил Проворов и Дмитрий Баранов.