В Нижегородской области состоялся профессиональный турнир по муайтай

В Нижегородской области завершился очередной этап профессионального турнира по муайтай «Изумрудная Лига» 14. Сражения спортсменов проходили на площадке спорткомплекса «Рось», расположенного в Ковернино. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской федерации муайтай.
В соревнованиях приняли участие спортсмены, представляющие Нижний Новгород, Рязань, столицу Татарстана, Великий Новгород и Москву. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Центральным поединком вечера стала схватка между москвичом Ильей Самоделовым и нижегородцем Айком Даниеляном, чемпионом SENSHI. Молодой, 20-летний Самоделов одержал досрочную победу, отправив в нокдаун своего именитого оппонента уже в первом раунде.
Стоит отметить и выступление Макара Подгорнова из Арзамаса. Его соперником был москвич Равиль Каюмов, которого Подгорнов, являющийся призером Кубка России по муайтай, отправил в нокаут.
Для Подгорнова эта победа стала пятой последовательной в его профессиональной карьере.
Также в рамках турнира одержали победы москвич Вадим Давидович, рязанский боец Олег Кокорев и Ярослав Гурьянов, представляющий Великий Новгород.
Ранее нижегородцам рассказали, примет ли Нижний международный турнир по муайтай.