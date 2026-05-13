Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области состоялся профессиональный турнир по муайтай

Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Нижегородской области завершился очередной этап профессионального турнира по муайтай «Изумрудная Лига» 14. Сражения спортсменов проходили на площадке спорткомплекса «Рось», расположенного в Ковернино. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской федерации муайтай.

В соревнованиях приняли участие спортсмены, представляющие Нижний Новгород, Рязань, столицу Татарстана, Великий Новгород и Москву. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Центральным поединком вечера стала схватка между москвичом Ильей Самоделовым и нижегородцем Айком Даниеляном, чемпионом SENSHI. Молодой, 20-летний Самоделов одержал досрочную победу, отправив в нокдаун своего именитого оппонента уже в первом раунде.

Стоит отметить и выступление Макара Подгорнова из Арзамаса. Его соперником был москвич Равиль Каюмов, которого Подгорнов, являющийся призером Кубка России по муайтай, отправил в нокаут.

Для Подгорнова эта победа стала пятой последовательной в его профессиональной карьере.

Также в рамках турнира одержали победы москвич Вадим Давидович, рязанский боец Олег Кокорев и Ярослав Гурьянов, представляющий Великий Новгород.

Ранее нижегородцам рассказали, примет ли Нижний международный турнир по муайтай.