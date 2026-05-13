Полузащитник «Балтики» заявил, что команде не хватает собственной базы в Калининграде

Периодически игрокам приходится тренироваться за пределами региона.

Источник: Клопс.ru

«Балтике» не хватает собственной базы в Калининграде, поэтому игрокам приходится тренироваться за пределами региона. Такое мнение полузащитник команды Николай Титков высказал в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

«Когда у тебя есть база, это вообще прекрасно: ты можешь приехать спокойно, подготовиться к тренировке, у тебя есть своё поле. Базы не хватает, из-за этого приходится уезжать иногда на неделю из своего города», — отметил футболист.

Титков также сравнил натуральное поле с искусственным газоном. По словам футболиста, зимой комфортнее играть на ровном покрытии, но в хорошую погоду трава всё равно предпочтительнее: «Вообще всё по-другому».

В Москве наставнику «Балтики» Андрею Талалаеву вручили приз «Серебряная лань» как лучшему российскому тренеру 2025 года. Победителя выбирали 302 спортивных журналиста.

