В Правдинске осудили девушку, которая угостила друзей наркотиками

По данным следствия, преступление случилось 24 декабря 2025 года, когда компания подростков собралась в одном из домов. У 16-летней девушки при себе оказался свёрток с наркотиком. Она не только предложила друзьям попробовать его, но и поделила вещество между всеми. Последствия наступили быстро: один из парней потерял сознание. Приехавшим врачам скорой пришлось вводить его в медикаментозную кому, чтобы снять отёк мозга. В больнице у подростка диагностировали отравление тяжёлыми наркотиками.