В Правдинске осудили девушку, которая угостила друзей наркотиками

В Калининградской области вынесли приговор 16-летней школьнице из Правдинска: она предложила трём своим приятелям (самому младшему было 12 лет) попробовать наркотики. Один из них попал в реанимацию. Девочку приговорили к 5 годам и 4 месяцам воспитательной колонии.
По данным следствия, преступление случилось 24 декабря 2025 года, когда компания подростков собралась в одном из домов. У 16-летней девушки при себе оказался свёрток с наркотиком. Она не только предложила друзьям попробовать его, но и поделила вещество между всеми. Последствия наступили быстро: один из парней потерял сознание. Приехавшим врачам скорой пришлось вводить его в медикаментозную кому, чтобы снять отёк мозга. В больнице у подростка диагностировали отравление тяжёлыми наркотиками.
Слушания проходили в Правдинском районном суде. Девушку признали виновной по двум статьям: склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков и незаконный сбыт. Наказание — 5 лет и 4 месяца в воспитательной колонии.
На время следствия школьницу держали под стражей. Суд учёл, что она признала вину и раскаялась, но это не повлияло на реальный срок. Приговор пока не вступил в законную силу.