Гендиректору издательства «Джем» Черкасову предъявили обвинение по трём статьям

Андрея Черкасова обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову предъявили обвинения по трем статьям. Среди них — особо крупное мошенничество и незаконное создание юрлица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документах указано, что бизнесмену предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), части 3 той же статьи (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также по статье 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Как рассказал представитель Жукова Петро Шекшеев, потерпевшими по делу проходят основатели «Руки Вверх!» — Сергей Жуков и Алексей Потехин.

Издательство «Джем» занимается записью музыки под лейблом J.S.P., изданием книг и охраной интеллектуальных прав создателей произведений и исполнителей.

Накануне в офисе издательства прошли обыски по подозрению в присвоении певицей Линдой прав на свои песни, которые принадлежат продюсеру Максиму Фадееву. Линда была задержана по делу о мошенничестве Черкасова, находящегося в СИЗО.