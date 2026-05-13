В Музее музыки открылась выставка о поддержке бойцов СВО российскими музыкантами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Выставка «После боя сердце просит музыки вдвойне…». Российские музыканты — участникам специальной военной операции" открылась в Российском национальном музее музыки, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Экспозиция посвящена деятельности композиторов, музыкантов-исполнителей, общественных организаций и творческих объединений, а также их помощи российским военнослужащим во время проведения СВО.
В названии выставки — строка из стихотворения поэта Василия Лебедева-Кумача «После боя» («Только на фронте») 1943 года, музыку к которому написал Анатолий Лепин. Экспозиция будет работать до 25 октября 2026 года.
«Мы очень благодарны за участие в организации выставки нашим постоянным партнерам и коллегам — композитору Андрею Батурину и директору Белгородской государственной филармонии Светлане Борухе. Именно благодаря таким людям и работе их команд, соратников, неравнодушных музыкантов и обычных граждан, сегодня, удается собирать, сохранять и демонстрировать для широкой аудитории артефакты, связанные с музыкальной жизнью фронтовых творческих бригад и деятельностью музыкальных учреждений», — привели в пресс-службе слова генерального директора музея Михаила Брызгалова.
Как сообщили организаторы, одним из первых творческих объединений, откликнувшихся на события СВО, стал Союз композиторов Евразии под руководством композитора Андрея Батурина. Уже в феврале 2022 года союз принял решение о формировании «мобильных фронтовых творческих бригад». Позднее организация стала партнером проекта «Культура в помощь Донбассу», инициированного народным артистом России Андреем Соколовым при поддержке Общероссийского народного фронта. «Поэты, композиторы и музыканты стали возить гуманитарную помощь, проводить импровизированные концерты и по сей день помогают своим посильным трудом. Очень много бойцов перепевают наши песни по аккомпанемент тех музыкальных инструментов, которые мы также им привозим», — рассказал Батурин журналистам.
Белгородская область на выставке.
Отдельный раздел выставки посвящен Белгородской области. В экспозиции представлены материалы, связанные как с историческим, так и современным героизмом региона. По словам директора Белгородской государственной филармонии Светланы Борухи, артисты учреждения продолжают выступать в городах области и в воинских частях. «Белгородская государственная филармония работает и будет продолжать работать несмотря ни на что. Мы работаем, как внутри филармонии, так и выезжаем с концертами в города белгородской области. Наши артисты выезжают в воинские части и выступают перед теми, кто нас сегодня защищает», — поделилась она.
Среди центральных экспонатов — подлинный осколок снаряда, найденный после обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, а также автограф партитуры Четвертой («Трагической») симфонии композитора Григория Зайцева, посвященной этим событиям. Кроме того, на выставке представлены материалы героической оперы «Белгородский полк. Засечная черта» композиторов Николая Бирюкова и Елены Латыш-Бирюковой. На выставке также представлены видео- и аудиоматериалы произведений, посвященных СВО.
Всего в экспозицию вошло более 100 предметов, включая шевроны, медали, нотные издания с автографами, фотографии места событий, трофейное вооружение и снаряжение ВСУ, переданное военнослужащими ВС РФ Союзу композиторов Евразии.