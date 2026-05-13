В Музее музыки открылась выставка о поддержке бойцов СВО российскими музыкантами

Отдельный раздел выставки посвящен Белгородской области. В экспозиции представлены материалы, связанные как с историческим, так и современным героизмом региона. По словам директора Белгородской государственной филармонии Светланы Борухи, артисты учреждения продолжают выступать в городах области и в воинских частях. «Белгородская государственная филармония работает и будет продолжать работать несмотря ни на что. Мы работаем, как внутри филармонии, так и выезжаем с концертами в города белгородской области. Наши артисты выезжают в воинские части и выступают перед теми, кто нас сегодня защищает», — поделилась она.