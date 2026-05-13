Главу Нацбанка Украины Пышного могут сменить из-за дела против Ермака

Руководителя Национального банка Украины Андрея Пышного могут уволить на фоне дела против бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, информирует «Страна.ua».
«На фоне развернувшегося на Украине скандала с уголовным делом против Ермака, в финансовых кругах пошли упорные слухи, что в ближайшее время может смениться глава Нацбанка. Сейчас этот пост занимает Андрей Пышный, который считается человеком Ермака», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что такие слухи усилились в связи с тем, что коррупционный скандал на Украине касается ситуации в банковской сфере.
В частности, речь идёт о национализированном банке Sense Bank и «советнике руководителя набсовета Василия Весёлого, который считается человеком Ермака».
«Если дело Ермака и далее будет раскручиваться, также как и история с Sense Bank, то позиции нынешнего главы НБУ могут сильно ослабнуть и он будет вынужден подать в отставку, или его настоятельно попросят это сделать», — написал автор.
Напомним, в украинской столице неизвестный мужчина бросил яйцо в бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Инцидент случился сразу после того, как экс-чиновник покинул здание суда.
В мае сотрудники НАБУ и САП задержали Ермака по делу о легализации около 460 миллионов гривен на строительстве элитных коттеджей под Киевом, ему предъявили обвинение.