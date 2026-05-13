Терапевт Абызов назвал главные правила здорового долголетия

Необходимо придерживаться разнообразного и сбалансированного питания по методу гарвардской тарелки для здорового долголетия. Об этом «Ленте.ру» рассказал терапевт Алексей Абызов.
Он отметил, что регулярные занятия спортом служат профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и помогают снизить проявления тревожно-депрессивных расстройств.
Важным условием активного долголетия эксперт назвал соблюдение режима сна. Недостаток ночного отдыха ослабляет иммунную систему и снижает активность клеток, защищающих от вирусов и онкологии, поэтому взрослому человеку рекомендуется спать не менее семи-восьми часов в сутки.
Умение справляться со стрессом также критически важно для здоровья. Продолжительное воздействие стрессовых факторов повышает уровень кортизола, что ослабляет иммунитет и снижает сопротивляемость инфекциям, а также может усугублять течение диабета, гипертонии, экземы и мигрени.
Ранее врач Светлана Бурнацкая раскрыла секреты здорового долголетия.