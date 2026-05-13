Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терапевт Абызов назвал главные правила здорового долголетия

Терапевт Алексей Абызов назвал разнообразное питание важной составляющей долголетия.

Источник: Аргументы и факты

Необходимо придерживаться разнообразного и сбалансированного питания по методу гарвардской тарелки для здорового долголетия. Об этом «Ленте.ру» рассказал терапевт Алексей Абызов.

Он отметил, что регулярные занятия спортом служат профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и помогают снизить проявления тревожно-депрессивных расстройств.

Важным условием активного долголетия эксперт назвал соблюдение режима сна. Недостаток ночного отдыха ослабляет иммунную систему и снижает активность клеток, защищающих от вирусов и онкологии, поэтому взрослому человеку рекомендуется спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Умение справляться со стрессом также критически важно для здоровья. Продолжительное воздействие стрессовых факторов повышает уровень кортизола, что ослабляет иммунитет и снижает сопротивляемость инфекциям, а также может усугублять течение диабета, гипертонии, экземы и мигрени.

Ранее врач Светлана Бурнацкая раскрыла секреты здорового долголетия.