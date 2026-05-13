Литовца приговорили к двум пожизненным за убийство двух россиянок в Турции

Суд города Бодрум приговорил гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство двух россиянок в 2023 году. Об этом в среду, 13 мая, пишет газета Habertürk.
На процессе мужчина отрицал свою причастность к преступлениям, заявляя, что на видеозаписях с места преступления изображен не он. Он подчеркивал, что у него не было мотивов для убийства бывшей жены и ребенка. Судья счел его виновным в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.
Кушлевич намерен обжаловать приговор, говорится в сообщении.
16 апреля этого года правоохранители переобъявили в розыск Андрея Кушлевича, который подозревается в убийстве 42-летней женщины и ее 15-летней дочери в турецком Бодруме в ноябре 2023 года.
Тела россиянки и ее дочери обнаружили на склоне у трассы 28 ноября 2023-го. Впоследствии СК возбудил уголовное дело. За несколько лет до этого преступления Кушлевич сбежал из московского СИЗО, куда его отправили по делу о краже драгоценностей из сейфа своего работодателя. В связи с этим в РФ его объявили в федеральный розыск. В мае 2024-го Кушлевича задержали в Германии.