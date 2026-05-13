Литовца приговорили к двум пожизненным за убийство двух россиянок в Турции

Тела россиянки и ее дочери обнаружили на склоне у трассы 28 ноября 2023-го. Впоследствии СК возбудил уголовное дело. За несколько лет до этого преступления Кушлевич сбежал из московского СИЗО, куда его отправили по делу о краже драгоценностей из сейфа своего работодателя. В связи с этим в РФ его объявили в федеральный розыск. В мае 2024-го Кушлевича задержали в Германии. Что известно об убийстве женщин в Турции — в материале «Вечерней Москвы».